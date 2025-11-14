オリックスは１４日、群馬・高崎市内のホテルでドラフト３位の健大高崎・佐藤龍月投手と入団交渉を行い、契約金５０００万円、年俸５００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。最速１４７キロの左腕は目標の投手にオリックス・宮城大弥を掲げ、「チームを勝たせる投手になりたい。２年目までに（年間）１０勝したい」と意気込んだ。昨年８月末にトミージョン手術を受け、今年７月の群馬大会３回戦で、異例となる術後１年未満で