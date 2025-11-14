横浜市教育委員会（資料写真）横浜市教育委員会は１４日、スーパーで痴漢行為を行ったとして特別支援学校の男性教諭（４７）を、列車内で痴漢行為を行ったとして緑区内の小学校の男性教諭（３２）を、バス内で盗撮しようとしたとして青葉区内の小学校の臨時的任用職員の男性教諭（２６）を、それぞれ懲戒免職とした。処分は同日付。市教委によると、特別支援学校教諭は１月２８日、同市中区内のスーパーで女性客３人の腰付近を