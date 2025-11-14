◇国際親善試合日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ガーナ代表（同７３位）と対戦する。同国とは過去５勝３敗としており、２０２２年６月１０日以来の対戦となる。１０月１４日にはブラジル相手に０―２からひっくり返して3―2で歴史的勝利を収めた日本代表。ガーナ戦でもしっかりと勝利し、さらなる積み上げを図りたい。スタメンには前日会見で森保一監督が「ブ