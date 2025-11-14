◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）にはたき込まれて２敗目を喫した。２場所連続の賜杯を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を押し倒し、無傷の６連勝を飾った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）に送り出され、４敗目を喫した。関脇・王鵬（大嶽）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）をはたき