去年、地震や豪雨で被害を受けた奥能登地域の農地や水路。ことしのコメの作付面積が、震災前と比べて7割まで回復したことがわかりました。奥能登地域の農地や水路は、去年の地震で多くが損傷し、2800ヘクタールあったコメの作付面積は、1800ヘクタールまで減りました。ことしは、土砂や流木の撤去や農地の復旧を進め、石川県の伴走支援なども行った結果、地震前の7割にあたる1900ヘクタールとなりました。 一