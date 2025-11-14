「最高の景色を2026」アンバサダー企画のビジュアル差し替え日本サッカー協会（JFA）は11月14日、オフィシャルWEBサイトに掲載した「サッカー日本代表『最高の景色を2026』アンバサダー」のキービジュアルを変更すると発表した。この変更は、同プロジェクトの趣旨やスペシャルユニット「JI BLUE」との取り組みの意図、目的をより正確に伝えていくために検討を重ねた結果という。「JI BLUE」はグローバルボーイズグループJO1とI