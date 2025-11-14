農業支援ロボットのデモンストレーション岡山県浅口市寄島町 未来の農業の姿かもしれません。岡山県浅口市で14日、小学生がレモン畑を見学しました。そこで働いていたのは――？ かごを背負った犬型ロボットが畑を駆け回る姿に小学生が大喜び。浅口市寄島町のレモン畑で行われた農業支援ロボットのデモンストレーションです。義務教育学校・寄島学園の3年生15人が見学しました。 農作業の