すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは11月13日より、「熱々海鮮展(カイセンフェア)」を全店で開催している。熱々海鮮展○席で仕上げるあんかけチャーハン&2種のおこげメニュー昨年も好評だった「本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハン」(1,044円)が復活。本ずわい蟹、ふんわりとした卵白入り塩あんかけ、強火でパラっと炒めたチャーハンのバランスが絶妙な一品。熱々の餡を席でかけて仕上げるため「ジュージュー」とい