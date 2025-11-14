任天堂が開業した九州初となる直営店「ニンテンドーフクオカ」＝14日午前、福岡市任天堂は14日、JR博多駅直結の複合商業施設「アミュプラザ博多」（福岡市）に、九州初となる直営店「ニンテンドーフクオカ」を開業した。国内では東京、大阪、京都に続く4店舗目で、売り場面積は最大の約千平方メートルを誇る。任天堂ファンを増やし、収益拡大につなげる狙いがある。福岡限定Tシャツなども販売する。店内には、ゲーム機本体のほ