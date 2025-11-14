【北京共同】中国の宇宙ステーション「天宮」に足止めされていた宇宙飛行士3人が14日、有人宇宙船「神舟21号」で地球に帰還した。国営中央テレビが報じた。帰還に使う予定だった「神舟20号」がスペースデブリ（宇宙ごみ）と衝突した可能性があり、帰還が延期になっていた。今月1日に3人の交代要員を天宮に送り届けた神舟21号を帰還に使用。14日に内モンゴル自治区に着陸した。神舟20号は4月24日、天宮に向けて打ち上げられた