俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。第５話のラストでちょんまげ（森優作）が、母校の古いネット掲示板を検索し、謎の人物「博士」とやり取り。「博士」は「キング達には会いたくない。僕は彼らを許さない」とキング（間宮）らに恨み