「EARTH BEAT パートナー」として参加したモデルのローラさんつくる人、届ける人、食べる人みんなで食の未来を考え、つながりを全身で体感する畑のフェスイベント「EARTH BEAT FES 2025」（主催：オイシクル 運営実行：オイシックス・ラ・大地、KURKKU FIELDS）は11月8日・9日の2日間にわたり、千葉県木更津市のクルックフィールズにおいて初開催し、来場者は2日間で2300人を超えた。オープニングには今年初めて農業にチャレンジし