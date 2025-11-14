がんサバイバーの笑顔の写真を集めたパネル展が大阪で始まりました。１１月８日、大阪国際がんセンターで行われた撮影会。モデルは全員、がんサバイバーです。がんになってもイキイキと暮らすがん患者の姿を撮ろうと２０１７年に始まった取り組みで、メイクもカメラも資生堂のプロのスタッフが担います。（参加者）「びっくりして感動しました。生きていてよかったなあって本当に思いました。誰かの一人一人の希望になって