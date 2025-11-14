西日本で最も早くスキー場がオープンしました。真っ白なゲレンデを颯爽と滑り降りていく人たち。滋賀県米原市の「グランスノー奥伊吹」では１１月１４日、西日本で最も早くスキー場がオープンしました。このスキー場ではシーズン中、営業期間を長くするため、雪が十分に降らない場合に備え、１２億円かけて人工造雪機８台を導入。１４日はすべて「人工の雪」だということですが、訪れた人たちは初滑りを楽しんでいました。