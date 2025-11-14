「BRANDEAR SWEET JEWELER」の外観サークラックスが展開するブランド品の買取／販売サービス「Brandear（ブランディア）」は、東京・表参道に期間限定ポップアップとして世界でいちばん“甘い”ブランド店「BRANDEAR SWEET JEWELER」を11月14日から16日までオープンする。11月13日に行われたプレス内覧会では、「BRANDEAR SWEET JEWELER」の体験型コンテンツを先行公開した。「BRANDEAR SWEET JEWELER」の店内今回のイベントは、ブ