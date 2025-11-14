大相撲九州場所6日目、横綱・大の里は平戸海に押し倒しで勝ち6連勝です。序盤戦を全勝で乗り切った大の里は、前頭3枚目・平戸海との対戦です。平戸海に左の前みつを許しながらも、大の里はひるむことなく左からのおっつけで土俵際に追い込み、押し倒しで勝ちました。初日から6連勝とし全勝です。7日目は、前頭3枚目・宇良との一番に臨みます。新入幕で石川県津幡町出身の欧勝海は時疾風に上手投げを決められ5連敗、1勝5敗です。7日