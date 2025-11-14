銀行に粉飾した決算書を提出し、およそ1億円をだまし取ったとして、物流会社の元社長ら男2人が逮捕された事件で、2人が複数の銀行から現金をだまし取った可能性も視野に入れて、余罪を調べていることが捜査関係者への取材で分かりました。14日、詐欺の疑いで金沢地検に身柄を送られたのは、すでに経営破綻した金沢市の物流会社「アペックス」の元社長の男(61)と、元総務部長の男(60)です。2人は「アペックス」の社長と総務部長だっ