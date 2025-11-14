ソラシドエアは、「初日の出＆初詣フライト2026」を2026年1月1日に実施する。フライトは、早朝に羽田空港を出発し、富士山付近の高度17,000フィートから初日の出を鑑賞し、宮崎空港に向かう。機内では、九州・沖縄の食材を使用したおせち料理と、ソムリエ資格を持つ客室乗務員が厳選した九州のワインを提供する。搭乗者には、初日の出アクリルスタンド、シードスマイルズ マーユクリーム〜和〜、ソラシドエア ぴたっとひこうき、宮