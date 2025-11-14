日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。 ナチスと闘い続けた実在のドイツ人牧師の物語！＊＊＊『ボンヘッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師』評点：★2点（5点満点）©2024 Crow's Nest Productions Limited「感動の実話」というが実際は......本作は一見すると「ナチスの暴虐に対してはっきりと異議を唱え、さまざまな形でそれを行動に移し