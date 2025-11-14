森保一監督が率いる日本代表は11月14日、豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本は10月に国際親善試合２試合を実施し、初戦のパラグアイ代表戦では２−２のドロー。続くブラジル代表戦では、２点ビハインドから３ゴールを奪って３−２の逆転勝利を飾り、王国から歴史的初白星を挙げた。年内最後のテストマッチとなる２連戦の