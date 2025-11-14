史上最年少で「永世竜王」となった藤井聡太・六冠。２つの最年少記録を更新しました。（藤井聡太・六冠）「光栄な気持ちが少しずつ実感として感じられるようになってきた」１３日、将棋の藤井聡太・六冠は八大タイトルの最高峰「竜王戦」第４局で勝ち、竜王戦５連覇を達成しました。これで永世竜王になるための「連続５期獲得」の条件を満たし、史上３人目となる「永世竜王」の資格を獲得しました。「永世竜王」の最年少記