大阪市西成区の集合住宅で３人が死亡した火事。住人の避難が難しい状況だったとみられています。１２日夜、西成区萩之茶屋の５階建て集合住宅で計約３０平方メートルが焼ける火事があり、男性２人とヘルパーとみられる浜名早百合さん（６５）の３人が死亡しました。また、ほかに男性３人が搬送され、うち６０代の男性が意識不明の重体です。この集合住宅には介護が必要な人が多く住んでいて、夜間もヘルパーが常駐していたと