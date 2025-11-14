放課後児童クラブなどの事業に対する国と県からの補助金を過大に交付していたとして、上山市は14日、およそ6900万円を返還すると発表しました。交付金の制度を職員が誤って認識していたことが原因で少なくとも5年に渡り多く交付されていました。謝罪「関係者の皆さま市民の皆さまに対し多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」上山市によりますと、不適切な交付が明らかになったのは、市内に6か所ある放課後児童