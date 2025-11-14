俳優の中尾明慶（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めてランカーシーバスを釣り上げたことを報告した。「あの釣れないすぐバラすで有名な中尾が、、、人生初のランカーシーバス」と報告し、シーバスを片手に満面の笑みを浮かべる写真を公開。「めちゃくちゃ嬉しいですね！！」と興奮気味につづった。ハッシュタグでは「ボートシーバス」「シーバス釣り」「ランカーシーバス」「ウェイクシテル？」と付け加え