男を放火の疑いで逮捕。全焼した車からは遺体が見つかっています。１１月３日午前、大阪府柏原市の西名阪道上り線で、乗用車がガードレールに衝突した後、全焼し、後部座席から男性の遺体が見つかりました。車を運転していた奈良県大和高田市の会社員・浜田達也容疑者（３７）はけがをして病院に運ばれましたが、その後の任意の事情聴取に「車内にガソリンをまいて火をつけました」と供述したことから警察は１４日、放火の疑