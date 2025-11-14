小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は14日、全国の小売店約6千店で3〜9日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べて116円高い4444円だったと発表した。集計を開始した2月以降で最も高くなり、随意契約で備蓄米を放出する前に記録した水準を超えた。価格上昇は6週連続。今年の新米は収穫量が多く、需給緩和を受けて、今後は値下がりすると見込まれている。集荷業者と卸売業者の取引価格は既に下落傾向が鮮明になり始