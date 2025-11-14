在沖縄米軍のパラシュート降下訓練を巡り、米軍が12月中旬にも、訓練の実施場所として日米が合意している伊江島補助飛行場の滑走路改修工事の完了式典を開催することが14日、関係者への取材で分かった。年内にも運用を再開する見込み。