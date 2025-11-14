上場地銀73社の2025年9月中間決算東京証券取引所などに上場する地方銀行・グループ73社の2025年9月中間決算が14日、出そろった。全体の約8割となる59社で純利益が前年同期から増えた。1社は純損益が黒字転換した。日銀の政策金利の引き上げを受けて、貸し出しによる利息収入が伸びた。株価が高水準で推移したことを背景に、保有株式の売却益も押し上げた。日銀が早期に追加利上げに踏み切るとの観測があり、年度末にかけてさら