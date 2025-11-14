今年横綱に昇進し、この十一月場所で５場所目を迎える豊昇龍関。夢だった横綱になるまでの軌跡、なってみての心境などを聞きました。今年、一月場所で優勝決定巴戦を制して横綱に昇進した豊昇龍関。その後、ケガに苦しみ、横綱として過ごした4場所中2場所は途中休場。しかし先場所（九月場所）は優勝決定戦まで進み、最終盤まで場所を盛り上げた。そんな横綱にまずは子どもの頃の思い出を聞いてみた。―― 小さいときはどんな子ど