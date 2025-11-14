26年前に愛知・名古屋市のアパートで起きた主婦殺害事件の容疑者逮捕から14日で2週間。逮捕後の取り調べに対し、容疑者の女が「被害者の夫の考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが新たに分かりました。これを受け、被害者の夫・高羽悟さんが14日、FNNの取材に応じ「（Q.女性などについて安福容疑者に言ったことは？）ないないないです」と反論しました。名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さんが殺害された