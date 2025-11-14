侍ジャパンの井端弘和監督と牧秀悟（DeNA）が14日、15日と16日に東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』に向けた記者会見に出席した。井端監督は「当然試合なので勝ちたいなという気持ちはありますし、日本にはないルールの適応が大事かなというところでは、明日、明後日の2試合で自分のものにして欲しいなというのはあります」と話し、「来年の3月というところでは、韓国さんは当然ライバル