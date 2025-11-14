友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活での友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の奈々は現在就活生ですが、思うようにいっていません。それを友だちのちかに話すのですが、その晩彼女は、内定通知書をSNSにあげてマウントをとっていました。投稿内では「報酬はご飯お