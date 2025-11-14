IVEのウォニョンが、愛らしさあふれる魅力でファンの心を掴んだ。【写真】ウォニョン、“天使級”ミニスカSHOT11月14日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ホワイトのオフショルダートップスに身を包み、ガーリーな雰囲気をまとったウォニョンの姿が収められている。なかでも、ケーキの生クリームを鼻につけたまま上目遣いでカメラを見つめるショットは、息を呑むほどのキュ