記録的な大雨により浸水被害が出た地下駐車場の復旧検討委員会が、中間報告を取りまとめました。 【写真を見る】274台浸水被害の地下駐車場 復旧検討委員会が「計画閉鎖」提言運営事業者の役割分担の明確化も 三重･四日市市 三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、ことし9月記録的な大雨の影響で大量の雨水が流れ込み、274台の車が水没するなどの被害が出ました。 専門家らによる委員会が取りまとめた