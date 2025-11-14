彼氏を愛していればこそ、送らずにはいられない「おやすみLINE」ですが、送る内容やタイミングが悪いと、迷惑がられてしまうケースがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性179名に聞いたアンケートを参考に「彼女からの『おやすみLINE』をウザいと感じた瞬間」を紹介します。【１】｢なんでオヤスミって言ってくれないの？｣と明け方に恨みメッセージが来たとき「怖すぎて別れようかと思った」（10代男性）というよう