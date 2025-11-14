◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）逆転女王を狙うメルセデスランキング３位の河本結（リコー）は６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で回り、トップと３打差の１４位スタートとなった。ティーショットに苦戦した一日を象徴するように最終１８番は右に曲げ、ボギー締めだった。「今日は飛んでいた。いつもの自分じゃない感じがしてコント