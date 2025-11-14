Ｂ２ベルテックス静岡が１４日、愛媛戦（１５、１６日）に向けて会場となる静岡市中央体育館で練習した。今季Ｂ１川崎から新加入し、けがで出遅れていたＰＧ柏倉哲平（３０）が、初めてホームのコートに立つ。「すごく楽しみ。早くブースターの前でプレーしたい」と、力を込めた。準備は整った。移籍１年目の柏倉が開幕から１か月以上が過ぎて、ようやく本拠に姿を見せる。新司令塔と期待されながらコンディション不良が続き、