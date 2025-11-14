&TEAM グローバルグループの&TEAMが14日、「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。【写真】&TEAM「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見初の紅白出場決定を受けて会見に臨んだメンバーは、本日朝、会社のスタッフからの話を通じてこの知らせを聞いたという。メンバーのHARUAは、紅白出場は「本当に突然