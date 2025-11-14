両備バスHD 提供 クリスマスに向けてバスを飾り付け、交通遺産巡りなどを行うイベントが11月23日、岡山県玉野市の両備バス玉野営業所で午前10時から午後3時まで開催されます。 両備ホールディングと玉野市電保存会が開催する「玉野市電とバスまつり2025」です。地域の公共交通の魅力を広く伝え、関心と理解を深めてもらうのが目的です。 路線バスの車内をクリスマスモチーフで飾り付ける「クリスマスデザイ