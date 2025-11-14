今年5月、秋田市で酒気を帯びた状態で車を運転し、正面衝突事故を起こしたとして略式命令を受けていた46歳の女性医師について、秋田大学は停職6か月の懲戒処分としました。停職6か月の懲戒処分を受けたのは、秋田大学医学部産婦人科の46歳の女性医師です。秋田大学の発表などによりますと女性医師は今年5月、秋田市内の道路で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転し、車線をはみ出して対向車と正面衝突。相手の運転手に2週間の治療