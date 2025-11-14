14日に行われた大相撲11月場所6日目。長野県上松町出身の御嶽海は3勝目を挙げました。西前頭十三枚目の御嶽海、この日の相手は東前頭十二枚目の藤ノ川でした。御嶽海は土俵際に追い込まれますが左右で抱え、叩き込みで勝って3勝目を挙げました。7日目の15日は東前頭十七枚目・千代翔馬との一番です。