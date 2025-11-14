１３日、アモイ市中山路に設置された第３８回中国映画金鶏賞のオブジェ。（アモイ＝新華社記者／許芸潁）【新華社アモイ11月14日】中国福建省アモイ市が「中国のアカデミー賞」と呼ばれる映画の祭典、金鶏百花映画祭を開催するようになって今年で7年目となる。この7年間、同映画祭は「映画祭で産業と都市の成長を促す」という理念を掲げ、絶えず探求と前進を続けてきた。その結果、映像産業の集積効果は日増しに顕著となり、同市