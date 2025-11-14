女子シングルス準々決勝で勝利し、歓声に応える奥原希望＝熊本県立総合体育館バドミントンの熊本マスターズ第4日は14日、熊本県立総合体育館で各種目の準々決勝が行われ、シングルスは女子の奥原希望（東京都協会）が第8シードの台湾選手を2―0で下し、準決勝に進んだ。男子の奈良岡功大（NTT東日本）と西本拳太（ジェイテクト）も勝ち進んだ。ダブルスでは女子の岩永鈴、中西貴映組（BIPROGY）と福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻