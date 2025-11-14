政府が最優先課題に掲げる物価高対策をめぐり、高市総理は、冬の間の電気・ガス料金の支援を「これまでよりも金額を上げる方針だ」と明言しました。立憲民主党古賀之士 参院議員「電気料金、ガス料金、この厳冬期を見据えてですね、電気・ガスの負担の軽減、これ、どのようなスキームなのか現時点での最新情報を教えていただけないでしょうか」高市総理「寒さの厳しい冬の間、深掘りした支援をおこなうと。これまでよりもち