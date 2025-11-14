14日朝、秋田市の官庁街近くでクマの目撃が相次ぎました。散歩などで訪れる人も多い時間帯で、走り回る姿が撮影されていました。熊谷奈都子記者「クマの目撃が相次いだのは、秋田市役所や県庁にほど近いエリアです。スポーツ施設などもあり、朝は犬の散歩やランニングをする人が多く見られます」県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと午前6時20分ごろ、秋田市の八橋運動公園周辺でクマの目撃情報が相