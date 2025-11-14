TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話が11月18日午後10時20分から放送予定です。【写真】波乱の両家顔合わせ。鮎美の「マイペースな父親役」を演じるのは…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失