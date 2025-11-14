＜伊藤園レディス初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞日本ツアー今季2試合目の原英莉花は、4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。3アンダー・28位タイで初日を終えた。【写真】シブコのほっぺたをつんつんする原英莉花この日、パーオン率は100％（18/18）だったが、パット数は34回とかみ合わなかった。特に前半は多くのチャンスを演出したが、9ホールいずれもパー。「しっかりアンダーで回れ