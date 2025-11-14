フォーシーズＨＤ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(18:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常損益は2億0600万円の赤字(前の期は1億2900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年9月期は1億5100万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期も無配を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は4100万円の赤字(前年同期は