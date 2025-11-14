13日夜、玉名市で住宅1棟と納屋が全焼する火事がありました。1人が煙を吸い込み病院に搬送されました。 火事があったのは、玉名市大浜町の福村修さん55歳の住宅です。13日午後9時40分頃、「家が燃えている」などと消防に複数の通報がありました。警察によりますと、火は、およそ3時間後に消し止められましたが、福村さんの木造2階建ての住宅と納屋、あわせておよそ280平方メートルが全焼しました。 この家には福村さん