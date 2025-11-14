京王閣競輪場のF2「CTC杯」は2日目を迎えた。5Rのガールズは当銘直美（29＝愛知）が勝ち、初日から連勝を決めた。打鐘では2番手。高橋美沙紀のスパートに合わせてスピードを上げ、高橋の後ろに収まりかけたが、そこで休むことなく再スパート。高橋をかわし、後続をねじ伏せた。「メンバー的に組み立てが難しかったが後方では戦えないと思って前へ。昨日、仕掛けられなかった（高橋）美沙紀さんが仕掛けてくると予想して走